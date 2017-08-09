НБУ за месяц выдал 23 валютные лицензии физлицам, общий объем операций составил $437 тыс.

Национальный банк Украины (НБУ) с 3 июля по 3 августа выдал 23 электронные индивидуальные валютные лицензии физическим лицам для инвестирования за границу до $50 тыс., сообщается на веб-сайте центробанка.

Немногим более половины лицензий было выдано для внешних инвестиций, остальные - для размещения средств на собственном счете за пределами Украины. При этом реальные операции были проведены по 16 лицензиям. Общий их объем составил $437 тыс.

НБУ также уточняет, что новой системой выдачи лицензий воспользовались восемь уполномоченных банков.

Как сообщалось, НБУ с 3 июля начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.

На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс. (в эквиваленте).

При этом лицензия разрешает проведение трех видов валютных операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных счетах за пределами Украины, выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Для получения электронной лицензии физлицу нужно обратиться в любой уполномоченный банк и представить следующие документы (в бумажной или электронной форме): заявление в НБУ о выдаче электронной лицензии; документы, свидетельствующие о наличии у этого физлица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании электронной лицензии; оригиналы или копии документов, подтверждающие цель осуществления перевода из Украины (кроме случая перевода средств на свой счет).

Предоставление электронных лицензий и сбор информации об использовании установленного лимита осуществляется через специально созданную автоматизированную информационную систему "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций" (АИС).

Уполномоченный банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Нацбанк посредством АИС запрос для выдачи такому лицу электронной лицензии. На основании такого запроса регулятор в автоматизированном порядке выдает физическому лицу электронную лицензию путем внесения учетной записи в АИС, о чем банк уведомляет клиента.

