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Иена, доллар, гособлигации и золото дорожают 9 августа из-за северокорейской угрозы
09:27 09.08.2017 |
Эскалация напряженности на Корейском полуострове и между КНДР и США подстегивает спрос на защитные активы, включая доллар, иену и франк, гособлигации и золото.
КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам, включая базу американских ВВС "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики.
Доходность US Treasuries замедлила подъем в ночь на среду, а затем перешла к снижению на заявлениях президента США Дональда Трампа о КНДР. "Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - пообещал Д.Трамп.
Курс евро к 9:02 EET 9 августа составил $1,1741 по сравнению с $1,1752 на закрытие североамериканского рынка во вторник.
Курс доллара к иене опустился на 0,3% - до 109,96 иены против 110,32 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевела на 0,4% - до 129,11 иены.
"После заголовков о Трампе и Северной Корее инвесторы уменьшают "шорты" на иену". Такие новости в условиях летнего затишья и сильного рынка акций застали инвесторов врасплох", - заявил валютный стратег Credit Agricole CIB в Гонконге Дэвид Форрестер.
Южнокорейская вона и австралийский доллар упали до минимума за три недели по отношению к доллару США.
Южноафриканский рэнд продолжает снижение по отношению к основным валютам после того, как парламент ЮАР в восьмой раз проголосовал против вотума недоверия действующему президенту страны Джейкобу Зуме. Во вторник рэнд стал лидером падения среди мировых валют, подешевев на 1,2% в паре с долларом. В среду он потерял еще 0,4%, опустившись до 13,43 рэнда/$1.
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