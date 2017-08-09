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Золото растет в цене на фоне геополитической напряженности
08:53 09.08.2017 |
Цена на золото растет в среду утром на фоне геополитической напряженности, вызванной новостями из Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,98 доллара, или на 0,62% - до 1270,58 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,70%, до 16,501 доллара за унцию.
Ранее Северная Корея обнародовала заявление стратегических сил, в котором говорится о плане нанесения удара по району Гуама. В нем подчеркивалось, что план вскоре будет доложен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение.
По сообщению агентства Ренхап со ссылкой на заявление стратегических сил Северной Кореи, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), военные Северной Кореи рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами, его слова приводит агентство Рейтер. Сложившаяся ситуация приводят к удорожанию золота на фоне роста спроса на безопасные активы.
"На фоне возрастающего геополитического напряжения золото может вновь подняться до недавней отметки в 1275 долларов за унцию", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).
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