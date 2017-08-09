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Минфин 8 августа разместил гривневые ОВГЗ на 256 млн гривен
22:17 08.08.2017 |
Министерство финансов во вторник, 8 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 256,06 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 1036 дней на 256,1 млн гривен под 14,54% годовых.
По данным бумагам Минфин удовлетворил 3 полученные заявки.
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев Минфин привлек в государственный бюджет 18,47 млрд гривен и 38,1 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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