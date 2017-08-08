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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 124,82 млн гривен до 296,1 млрд гривен 8 августа
15:19 08.08.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 124,82 млн гривен до 296,082 млрд гривен 8 августа.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 366,1 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 8 августа уменьшился на 0,16 млн гривен до 10,36 млн гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 89,78 млн гривен до 22,555 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 8 августа уменьшился на 214,75 млн гривен до 684,751 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 26.07
|682020,08
|367904,39
|292499,44
|21613,00
|3,24
|на 27.07
|682274,61
|367904,40
|292708,12
|21658,85
|3,24
|на 28.07
|686422,12
|367904,40
|296589,87
|21924,61
|3,24
|на 31.07
|686484,26
|367904,40
|296301,88
|22273,91
|4,07
|на 01.08
|686285,60
|367904,40
|295995,31
|22382,88
|3,00
|на 02.08
|686324,09
|367904,40
|295838,99
|22575,57
|5,13
|на 03.08
|685151,88
|366104,20
|296418,17
|22619,79
|9,73
|на 04.08
|685103,21
|366104,20
|296339,94
|22649,34
|9,73
|на 07.08
|684966,53
|366104,20
|296206,83
|22644,98
|10,52
|на 08.08
|684751,77
|366104,20
|296082,01
|22555,20
|10,36
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