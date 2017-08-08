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Остатки средств на корсчетах банков 08.08.17
10:33 08.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 августа
|45186.8
|3 августа
|48907.5
|4 августа
|50524.2
|7 августа
|46150.9
|8 августа
|45316.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 августа - 25,784907 грн/$1.
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