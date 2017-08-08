Объем торгов долларом на межбанке 7 августа увеличился на $12,7 млн до $168,9 млн

В понедельник, 7 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,7 млн долларов по сравнению с 4 августа до 168,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 29,5 млн долларов по сравнению с 4 августа до 218,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 5 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до 25,78 UAH/USD.