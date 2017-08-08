Золото слабо дорожает на ослаблении доллара

Стоимость золота во вторник утром умеренно растет на снижении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.08 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,06 доллара, или на 0,08% - до 1265,74 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро оставалась на уровне предыдущих торгов в 16,251 доллара за унцию.

Инвесторы, ожидая данных об инфляции в США, которые выйдут в пятницу, не теряют надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую ставку еще один раз в этом году, с учетом публикации сильных статданных о безработице в стране, передает агентство Рейтер.

Тем не менее, как сообщало в понедельник CME Group, в настоящий момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в 1,4%, что давит на американскую валюту.

По состоянию на 7.43 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 93,30 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1816 доллара за евро с 1,1797 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,56 иены за доллар со 110,75 иены на прошлых торгах.

Снижение курса доллара, как правило, позитивно отражается на цене золота, так как драгметал дешевеет для инвесторов, владеющих этой валютой.