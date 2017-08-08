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Курс доллара снижается на ожиданиях инвесторами данных об инфляции в США
08:46 08.08.2017 |
Курс доллара по отношению к основным мировым валютам во вторник утром опускается, инвесторы ожидают статданных об инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 93,30 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1816 доллара за евро с 1,1797 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,56 иены за доллар со 110,75 иены на прошлых торгах.
Инвесторы, ожидая данных об инфляции, не теряют надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую ставку еще один раз в этом году, с учетом публикации сильных статданных о безработице в стране, передает агентство Рейтер.
В пятницу минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране в июле снизился до 4,3% с июньских 4,4%, показатель совпал с прогнозами экспертов. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, тогда как аналитики ожидали, что показатель составит только 183 тысячи.
Индикатор июня по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 231 тысячи с сообщавшихся ранее 222 тысяч. Минтруд также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,36 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,34%, или на 9 центов.
По итогам июльского заседания комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.
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