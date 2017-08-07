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Информация об агентстве
Международные резервы НБУ в июле сократились на 0,9% до $17,8 млрд
Международные резервы Национального банка в июле сократились на 0,97% до 17,795 млрд долларов по сравнению с июнем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
По информации Нацбанка, резервы в иностранной валюте на конец июля составили 13 571,30 млн долларов, резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долларов, специальные права заимствования - 3 193,23 млн долларов, золото - 1 030,4 млн долларов.
По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца (сокращение составило менее 1%).
Незначительное изменение объема резервов произошло, прежде всего, из-за расходов на обслуживание государственного долга.
В июле на изменение объемов резервов влияли: поступление в пользу правительства в сумме 157,9 млн долларов от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте; платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте на сумму 579,4 млн долларов, из которых 509,9 млн долларов с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте; валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты Национальным банком составила 29,8 млн долларов.
В частности, в течение месяца Национальный банк купил 64,7 млн долларов (в том числе 52 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса).
В то же время в июле была проведена одна валютный аукцион, в ходе которого Национальный банк продал 34,9 млн долларов.
По состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
С начала года международные резервы выросли на 15% с 15,5 млрд долларов до 17,8 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.
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