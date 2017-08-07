НБУ перечислил в госбюджет 5-й транш прибыли в 5 млрд гривен

Национальный банк 7 августа перечислил в государственный бюджет пятый транш прибыли в 5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С начала года уже перечислено 5 траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля и 7 августа этого года соответственно) на общую сумму 30 млрд гривен.

Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд гривен, которая должна быть перечислена в госбюджет Украины в течение этого года, осталось перечислить еще 14,4 млрд гривен.

Дальнейший график перечисления прибыли в бюджет уже согласован с Министерством финансов.

Он предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6 % +/- 2 п.п. на конец 2018).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38 млрд гривен.



