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Объем торгов долларом на межбанке 4 августа уменьшился на $22,7 млн до $156,2 млн
10:11 07.08.2017 |
В пятницу, 4 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 22,7 млн долларов по сравнению с 3 августа до 156,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38,1 млн долларов по сравнению с 3 августа до 189 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу опустился на 5 коп. до 25,84 UAH/USD.
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