Доллар незначительно дешевеет в рамках коррекции

Курс доллара по отношению к основным мировым валютам незначительно снижается в понедельник в рамках коррекции после сильного роста в пятницу на статистике по рынку труда и торговле США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,37 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1793 доллара за евро с 1,1771 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 110,72 иены за доллар со 110,69 иены на прошлых торгах.

На торгах в пятницу доллар значительно укрепился после выхода позитивной статистики по уровню безработицы в США в июле. По данным Минтруда, этот показатель снизился до 4,3% с июньских 4,4%. При этом, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, - выше прогноза аналитиков на добавление 183 тысяч мест. В результате, курс доллара к иене в ходе торгов в пятницу поднимался до отметки в 111, 050 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,75%, что подняло его с отметки в 92,548 пункта - рекордно низкого уровня с мая 2016 года.

Однако аналитики не уверены, продолжит ли американская валюта демонстрировать уверенный рост, опираясь только на показатели по рынку труда. Так, на этой неделе ожидается публикация статистики по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые могут повлиять на динамику доллара.

"Данные по этим показателям должны быть выше ожиданий, чтобы окончательно ликвидировать сомнения по инфляции", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa).

Таким образом, по мнению аналитиков, устойчивый рост доллара поддержит ожидания инвесторов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре, а также на планы по сокращению портфеля активов регулятора в 4,2 триллиона долларов.