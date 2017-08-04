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Депозитные ставки для физлиц 04.08.17
17:53 04.08.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 августа 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.08.17
|04.08.17
|03.08.17
|04.08.17
|03.08.17
|04.08.17
|3 месяца
|14.27
|14.27
|2.80
|2.74
|1.59
|1.57
|6 месяцев
|14.98
|14.98
|3.37
|3.34
|2.25
|2.25
|9 месяцев
|15.07
|15.07
|3.69
|3.60
|2.50
|2.50
|12 месяцев
|15.37
|15.36
|3.98
|3.98
|2.84
|2.84
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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