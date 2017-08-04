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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 78,23 млн гривен до 296,34 млрд гривен 3 августа

13:23 04.08.2017 |

Финансы

 

Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 78,23 млн гривен до 296,339 млрд гривен 3 августа.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 366,1 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 3 августа сохранился на 9,73 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 29,55 млн гривен до 22,64 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 3 августа уменьшился на 48,68 млн гривен до 685,103 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденті
на 21.07682422,69367906,70292820,2421694,511,23
на 24.07682360,68367906,70292664,8921787,941,15
на 25.07681937,95367904,39292398,8021631,503,26
на 26.07682020,08367904,39292499,4421613,003,24
на 27.07682274,61367904,40292708,1221658,853,24
на 28.07686422,12367904,40296589,8721924,613,24
на 31.07686285,60367904,40295995,3122382,883,00
на 01.08686324,09367904,40295838,9922575,575,13
на 02.08685151,88366104,20296418,1722619,799,73
на 03.08685103,21366104,20296339,9422649,349,73
Официальный курс НБУ на августа - 25,885752 грн/$1.
По материалам: Українські Новини
 

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