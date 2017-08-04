Банки приветствуют увеличение дневного объема покупки инвалюты с 0,5% до 1% регулятивного капитала

Банки приветствуют решение Национального банка увеличить дневной объем покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке с 0,5% до 1% регулятивного капитала.

"Как мы видим, политика либерализации валютного рынка продолжается и, безусловно, это позитивный сигнал. Увеличение дневного объема покупки банками инвалюты с 0,5% до 1% регулятивного капитала улучшит ситуацию и для банков в разрезе управления своей валютной позицией, и для их клиентов, т.к. теперь они смогут оперативнее закрывать собственные потребности", - комментирует директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

Он отметил, что финучреждения смогут приобретать больше валюты на собственную позицию и, соответственно, у них появляется больше возможностей удовлетворить заявку клиента даже под конец межбанковского дня, когда рынок уже неактивен.

По мнению Куринного в связи с этим не стоит ожидать кардинальных сдвигов на межбанковском валютном рынке.

"Волатильность, как мы видим, минимальна уже на протяжении длительного времени, а разница между покупкой и продажей находится в пределе 2-3 копеек. Даже если спред и будет расширен в два раза, давления рынок не почувствует. Вместе с тем и за счет увеличения спреда и количества валютообменных операций доходы банков могут вырасти, что положительно в целом не только для финансовой системы, но и всей экономики Украины", - добавил он.

По мнению банкиров, данное смягчение облегчит НБУ работу по сглаживанию валютных колебаний.

"Данная мера - увеличение предельного объема дневной покупки банками инвалюты с 0,5% до 1% от регулятивного капитала - будет максимально ощутимой крупными банками, которые смогут активнее скупать излишки валютной выручки на МВРУ, что, в свою очередь, облегчит функцию регулятора по сглаживанию курсовых колебаний в моменты возникновения дисбаланса на рынке", - прокомментировал ведущий эксперт сектора продаж казначейских продуктов ОТП Банка Никита Мишаков.

По оценкам банков, увеличение дневного объема покупки инвалюты приведет также к росту объема торгов на межбанке.

"Увеличение НБУ предельного объема покупки инвалюты с 0,5% до 1% от регулятивного капитала в течение дня позитивно повлияет на банки, которые имеет короткую позицию по валюте, а также даст возможность банкам проводить спекулятивные операции с большими объемами, что по нашим расчетам приведет к увеличению операций на межбанке на 10%-20% от действующих торгов", - сообщил директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Как сообщали Українські Новини, с 4 августа Национальный банк Украины расширил возможности банков проводить собственные операции с валютой на межбанковском валютном рынке.

Для этого повышен размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня с 0,5% до 1% от размера регулятивного капитала.