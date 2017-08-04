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Остатки средств на корсчетах банков 04.08.17
11:27 04.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на августа - 25,885752 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 августа
|44837.0
|2 августа
|45186.8
|3 августа
|48907.5
|4 августа
|50524.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на августа - 25,885752 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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