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Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,8650 грн
10:38 04.08.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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04.08.2017
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03.08.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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6
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25.9193
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11:00
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25.9036
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11:30
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13:00
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