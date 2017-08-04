Объем торгов долларом на межбанке 3 августа уменьшился на $8,6 млн до $178,9 млн

В четверг, 3 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 8,6 млн долларов по сравнению со 2 августа до 178,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 21,3 млн долларов по сравнению со 2 августа до 227,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 7 коп. в четверг опустился на 4 коп. до 25,89 UAH/USD.