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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая криптовалюта Bitcoin Cash опустилась на 4-е место по капитализации среди конкурентов

20:01 03.08.2017 |

Финансы

 

Новая криптовалюта Bitcoin Cash в четверг опустилась на четвертое место по капитализации среди своих конкурентов, уступив валюте Ripple, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.com.

Так, по состоянию на 17.45 GMT капитализация Bitcoin Cash составляла около 6,4 миллиарда долларов, тогда как капитализация Ripple держалась выше 6,7 миллиарда долларов. При этом цена Bitcoin Cash в 17.45 составляла около 388 долларов, показывая падение почти на 40% за последние 24 часа.

Цена криптовалюты Ripple на этот момент составляла чуть более 0,17 доллара (+1,2% за последние 24 часа). Первые места традиционно занимают Bitcoin (Original) и Ethereum с капитализацией в 45,6 и 21,2 миллиарда долларов соответственно.

Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. После разделения память блока для Bitcoin (Original) была расширена с 1 до 2 Мб.

Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

Ripple - криптовалюта, разработанная одноименной компанией из Калифорнии. Система расчетов, разработанная Ripple, ориентирована на международные платежи и, как сообщается на сайте компании, уже является партнером крупных мировых банков.
По материалам: ПРАЙМ
 

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