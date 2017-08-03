Финансовые новости
- |
- 03.08.17
- |
- 21:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новая криптовалюта Bitcoin Cash опустилась на 4-е место по капитализации среди конкурентов
20:01 03.08.2017 |
Новая криптовалюта Bitcoin Cash в четверг опустилась на четвертое место по капитализации среди своих конкурентов, уступив валюте Ripple, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.com.
Так, по состоянию на 17.45 GMT капитализация Bitcoin Cash составляла около 6,4 миллиарда долларов, тогда как капитализация Ripple держалась выше 6,7 миллиарда долларов. При этом цена Bitcoin Cash в 17.45 составляла около 388 долларов, показывая падение почти на 40% за последние 24 часа.
Цена криптовалюты Ripple на этот момент составляла чуть более 0,17 доллара (+1,2% за последние 24 часа). Первые места традиционно занимают Bitcoin (Original) и Ethereum с капитализацией в 45,6 и 21,2 миллиарда долларов соответственно.
Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. После разделения память блока для Bitcoin (Original) была расширена с 1 до 2 Мб.
Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.
Ripple - криптовалюта, разработанная одноименной компанией из Калифорнии. Система расчетов, разработанная Ripple, ориентирована на международные платежи и, как сообщается на сайте компании, уже является партнером крупных мировых банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июне 2017г. вырос на 28,14%
|Куда повернут Путина новые санкции США
|"Нафтогаз" против "Укртрансгаза". Кого запугивал Коболев своими "АТОшниками с Майдана"
|ProZorro: #зрада становится виднее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с ценами на жилье до конца 2017 года
|PayPal запустил платежи в Skype
|Новая криптовалюта Bitcoin Cash опустилась на 4-е место по капитализации среди конкурентов
|НБУ утвердил повышение суточного лимита купли-продажи банками валюты до 1% регулятивного капитала
|Рынок акций Украины в четверг продолжил умеренную восходящую динамику
|Белорусский бизнесмен Прокопеня отозвал из НБУ заявку на покупку Сбербанка
Это интересно
|Биткоин распался на две валюты: как это произошло
|Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков
|В Нидерландах похитили на полмиллиона евро iPhone из движущегося грузовика
|Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
|Испания выдаст США предполагаемого хакера из России
|В Германии тестируют систему распознавания лиц в общественных местах
|Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт