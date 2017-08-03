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НБУ утвердил повышение суточного лимита купли-продажи банками валюты до 1% регулятивного капитала
19:11 03.08.2017 |
Национальный банк Украины расширил возможности банков проводить собственные операции с валютой на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Для этого Национальный банк повышает размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня с 0,5% до 1% от размера регулятивного капитала.
"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной ликвидностью, позволит Национальному банку уменьшить присутствие на валютном рынке, а также повысит способность рынка в целом самостоятельно искать баланс", - пояснил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, выступая сегодня на пресс-брифинге по монетарной политике.
Заместитель главы Национального банка Олег Чури уточнил, что вследствие этого шага банки смогут увеличить максимальный лимит нетто-продажи валюты на межбанковском рынке с текущего уровня примерно 22 млн долларов до 44 млн долларов в день.
Также Национальный банк уточнил условия покупки валюты резидентами для осуществления расчетов с нерезидентами за импорт товаров или услуг, который осуществляется без их ввоза из-за границы на территорию Украины.
Теперь клиенты-резиденты смогут покупать валюту не только в том случае, когда такая продукция используется для собственного потребления за пределами Украины, но и для использования на основании заключенных договоров.
Эти шаги утверждены постановлением правления №74 от 3 августа 2017 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
Они вступают в силу с 4 августа 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, с 9 февраля НБУ уже смягчал это ограничение, увеличив лимит с 0,1% до 0,5%.
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