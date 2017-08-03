Объем торгов долларом на межбанке 2 августа увеличился на $30,7 млн до $187,5 млн

В среду, 2 августа, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 30,7 млн долларов по сравнению с 1 августа до 187,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 41,1 млн долларов по сравнению с 1 августа до 248,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп. в среду вырос на 7 коп. до 25,93 UAH/USD.



