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Остатки средств на корсчетах банков 03.08.17
10:43 03.08.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|31 июля
|43940.2
|1 августа
|44837.0
|2 августа
|45186.8
|3 августа
|48907.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на августа – 25?904180 грн/$1.
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