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Золото дешевеет 3 августа на статистике по мировому спросу на ресурс и прогнозах
09:51 03.08.2017 |
Золото снижается в цене в четверг утром на фоне статистики по мировому спросу на ресурс, озвученной ранее в четверг Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC), а также на прогнозах по потреблению золота в Индии в 2017 году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.15 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,49 доллара, или на 0,82% - до 1261,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,31% - до 16,514 доллара за унцию.
Инвесторы отреагировали на отчет WGC, опубликованный ранее в четверг, согласно которому мировой спрос на ресурс упал на 14% в первом полугодии 2017 года и составил 2004 тонны. Спрос на золото во втором квартале года сократился на 10% в годовом выражении, до 953 тонн, согласно пресс-релизу организации.
"После рекордного притока в биржевые инвестиционные фонды (ETF) в первом полугодии 2016 года, сильное замедление в секторе было главным фактором падения спроса в этом году. Чистые закупки центральных банков в первом полугодии 2017 года также немного снизились - на 3% - по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 177 тонн", - говорится в сообщении WGC.
При этом инвестиции в монеты и слитки восстановились от низких прошлогодних показателей. Спрос на эти позиции особенно вырос в Индии и Турции. Общий спрос в полугодии вырос на 11% в годовом выражении, до 532 тонн.
Однако, по данным агентства Bloomberg, новая налоговая реформа в Индии, которая является одним из главных импортеров ресурса, будет сдерживать рост спроса на золото в стране в текущем году ниже среднего показателя за пять лет. Так, потребление золота в стране в 2017 году сохранялось на уровне 650-750 метрических тонн против приблизительно 850 тонн в первом полугодии прошлого года, приводятся данные в сообщении агентства.
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