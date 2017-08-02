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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9035 грн
15:51 02.08.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
02.08.2017
|
01.08.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
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-
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-
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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20
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14.00
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25.8884
|
25.8425
|
11:00
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66
|
46.38
|
25.8878
|
25.8468
|
11:30
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146
|
83.62
|
25.8932
|
25.8461
|
12:00
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222
|
110.86
|
25.8957
|
25.8467
|
12:30
|
290
|
145.48
|
25.8982
|
25.8509
|
13:00
|
374
|
197.46
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25.9020
|
25.8527
|
13:30
|
410
|
221.98
|
25.9024
|
25.8556
|
14:00
|
430
|
235.24
|
25.9028
|
25.8550
|
14:30
|
470
|
265.84
|
25.9014
|
25.8579
|
15:00
|
558
|
333.62
|
25.9035
|
25.8578
|
15:30
|
568
|
337.32
|
25.9039
|
25.8576
|
16:00
|
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|
25.8576
|
16:30
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25.8571
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17:00
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25.85
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