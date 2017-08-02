Финансовые новости
- |
- 02.08.17
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 1 августа банкам депозитные сертификаты на 10 737 млн гривен
10:23 02.08.2017 |
Национальный банк во вторник, 1 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 737 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 43 банкам на сумму 4 214 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 37 банкам на сумму 6 523 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 31 июля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 822 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июне Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 452,857 млрд гривен, что на 10,2% меньше, чем за январь-июнь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
|Как пенсионеры тянут экономику США
|Как изменит войну на Донбассе американское оружие
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9035 грн
|Фондовые индексы АТР выросли 2 августа, подорожали акции поставщиков Apple
|Курсы валют по карточным операциям на 2 августа
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.08.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 02.08.17
|НБУ продал 1 августа банкам депозитные сертификаты на 10 737 млн гривен
Это интересно
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут
|15 навыков, которые необходимы каждому
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
|Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион