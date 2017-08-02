Объем торгов долларом на межбанке 1 августа уменьшился на $6,1 млн до $156,8 млн

Во вторник, 1 августа, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 6,1 млн долларов по сравнению с 31 июля до 156,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 2,3 млн долларов по сравнению с 31 июля до 207,3 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в понедельник составил 162,9 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 205 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 8 коп., во вторник вырос на 3 коп. до 25,86 UAH/USD.



