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Информация об агентстве
Минфин 1 августа разместил гривневые ОВГЗ на 484 млн гривен
09:12 02.08.2017 |
Министерство финансов во вторник, 1 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 483,926 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал ОВГЗ со сроком обращения 161 день на 141,64 млн гривен под 13,85%, бумаги со сроком обращения 343 дня - на 102,823 млн гривен под 14,40% годовых, бумаги со сроком обращения 728 дней - на 99,730 млн гривен под 14,46% годовых и бумаги со сроком обращения 1 043 дня - на 140,009 млн гривен под 14,54% годвых.
|Номер аукциона
|98
|99
|100
|101
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000196554
|Доразмещение UA4000194591
|Доразмещение UA4000185755
|Доразмещение UA4000198006
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|01.08.2017
|01.08.2017
|01.08.2017
|01.08.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|02.08.2017
|02.08.2017
|02.08.2017
|02.08.2017
|Срок оплаты процентов
|10.01.2018
|31.01.2018
|13.12.2017
|Срок оплаты процентов
|11.07.2018
|01.08.2018
|13.06.2018
|Срок оплаты процентов
|30.01.2019
|12.12.2018
|Срок оплаты процентов
|31.07.2019
|12.06.2019
|Срок оплаты процентов
|11.12.2019
|Срок оплаты процентов
|10.06.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|83.10
|71.50
|73.20
|Номинальный уровень доходности, %
|14.99
|16.62
|14.3
|14.64
|Срок обращения (дней)
|161
|343
|728
|1043
|Срок погашения
|10.01.2018
|11.07.2018
|31.07.2019
|10.06.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|150000000.00
|100000000.00
|100000000.00
|137065000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|150000000.00
|100000000.00
|100000000.00
|137065000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|1189350000.00
|1553850000.00
|400000000.00
|2282220000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|1
|1
|1
|5
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|1
|1
|1
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|13.85
|14.40
|14. 46
|14.54
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|13.85
|14.40
|14. 46
|14.54
|Установленная доходность, %
|13.85
|14.40
|14. 46
|14.54
|Средневзвешенная доходность, %
|13.85
|14.40
|14. 46
|14.54
|Поступление в бюджет, грн
|141364500.00
|102823000.00
|99730000.00
|140009156.20
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 18,47 млрд гривен и 38,1 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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