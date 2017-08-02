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Золото дешевеет 2 августа в рамках коррекции
09:08 02.08.2017 |
Золото снижается в цене в среду утром в рамках коррекции после роста до максимума почти семи недель на фоне публикации слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.45 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,42 доллара, или на 0,58% - до 1265,20 доллара за тройскую унцию. При этом в ходе торгов вторника стоимость золота достигала уровня в 1273,3 доллара за унцию, что стало максимумом с 14 июня. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,7% - до 16,65 доллара за унцию.
Во вторник Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило о том, что потребительские доходы в стране в июне уменьшились на 3,5 миллиарда долларов, или на 0,1%, по сравнению с маем, расходы выросли на 8,1 миллиарда долларов, или также на 0,1%. Однако эксперты ожидали роста расходов в месячном выражении на 0,1%, а доходов - на 0,4%.
В то же время индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 56,3% с уровня в 57,8%, согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики при этом прогнозировали снижение показателя до 56,5% с майского уровня.
Данные статистики ослабили надежду инвесторов на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в ближайшее время, отмечает агентство Рейтер. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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