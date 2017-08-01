Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины к 1 июля возросла на 1,34% - НБУ

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 57,73%, что на 1,34 процентных пункта (п.п.) больше, чем месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Нацбанка Украины (НБУ).

Общий объем кредитного портфеля за июнь возрос на 0,06% - до 1,018 трлн грн.

Как уточняет Нацбанк, самое высокое соотношение нерабочих кредитов к объему кредитного портфеля зафиксировано у госбанков - 73,1%, тогда как у неплатежеспособных банков доля нерабочих кредитов составляет 54,7%.

У иностранных банковских групп соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю составляет 47,97%, у банков с частным капиталом - 24,75%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств составляет 29,46%. При этом общий объем таких активов на 1 июля достиг 2,105 трлн грн.

Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).

Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

