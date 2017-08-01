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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 594,5 млн гривен до 295,99 млрд гривен 31 июля
11:36 01.08.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 594,5 млн гривен до 295,995 млрд гривен 31 июля.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 367,904 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 июля уменьшился на 0,24 до 3 млн гривен, в собственности других владельцев увеличился на 458,28 млн гривен до 22,38 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 июля уменьшился на 136,52 млн гривен до 686,285 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 18.07
|685685,17
|371006,70
|293106,55
|21570,50
|1,42
|на 19.07
|685612,00
|371006,70
|293019,04
|21584,95
|1,31
|на 20.07
|682489,17
|367906,70
|292994,80
|21586,33
|1,34
|на 21.07
|682422,69
|367906,70
|292820,24
|21694,51
|1,23
|на 24.07
|682360,68
|367906,70
|292664,89
|21787,94
|1,15
|на 25.07
|681937,95
|367904,39
|292398,80
|21631,50
|3,26
|на 26.07
|682020,08
|367904,39
|292499,44
|21613,00
|3,24
|на 27.07
|682274,61
|367904,40
|292708,12
|21658,85
|3,24
|на 28.07
|686422,12
|367904,40
|296589,87
|21924,61
|3,24
|на 31.07
|686285,60
|367904,40
|295995,31
|22382,88
|3,00
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