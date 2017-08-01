Объем торгов долларом на межбанке 31 июля увеличился на $17,1 млн до $154,9 млн

В понедельник, 31 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,1 млн долларов по сравнению с 28 июля до 154,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 23 млн долларов по сравнению с 28 июля до 197 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп., в понедельник опустился на 8 коп. до 25,83 UAH/USD.