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Объем торгов долларом на межбанке 31 июля увеличился на $17,1 млн до $154,9 млн
10:28 01.08.2017 |
В понедельник, 31 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 17,1 млн долларов по сравнению с 28 июля до 154,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 23 млн долларов по сравнению с 28 июля до 197 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп., в понедельник опустился на 8 коп. до 25,83 UAH/USD.
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