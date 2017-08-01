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Стоимость золота растет на геополитической напряженности
09:27 01.08.2017 |
Золото дорожает во вторник утром на фоне роста геополитической напряженности, связанной с новостями из Северной Кореи и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.05 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,29 доллара, или на 0,18%, до 1268,88 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,18%, до 16,816 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают реагировать на новости минувших выходных из Северной Кореи. В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота - 3724,9 километра.
Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Эти сообщения вызвали рост геополитической напряженности, что спровоцировало рост спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Поддержку ценам на золото также оказывает политическая неопределенность в США. На прошлой неделе президент страны Дональд Трамп сообщил о назначении Джона Келли, возглавляющего министерство внутренней безопасности США, главой аппарата Белого дома. В понедельник Трамп снял финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям. По данным СМИ, Скарамуччи снят с поста по требованию Келли.
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