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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар 1 августа немного отыгрывает падение к евро, иене и фунту

15:47 01.08.2017 |

Финансы

 

Доллар США во вторник немного отыгрывает падение к евро, фунту стерлингов, иене, но общая слабость американской нацвалюты сохраняется из-за непредсказуемости политики Вашингтона, пишет Financial Times.

Пара евро/доллар на 15:05 EET 1 августа торгуется на уровне $1,1814 по сравнению с $1,1842 накануне. В понедельник евро подорожал на 0,8% относительно доллара, курс евро превысил отметку в $1,18 впервые с января 2015 года.

В июле курс евро относительно американской валюты прибавил 3,5%, с начала 2017 года - 12,4%.

Курс доллара к японской нацвалюте вырос во вторник до 110,46 иены со 110,26 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 130,50 иены по сравнению с 130,56 иены в понедельник.

Фунт в паре с долларом подешевел на 0,1%, но держится у максимума с середины сентября 2016 года.

"Уже какое-то время рынки не вспоминают о "трампфляции" (ожидавшемся усилении инфляции в США благодаря экономической политике президента Дональда Трампа - ИФ), что подтверждает динамика долларового индекса за последние семь месяцев, - отметил глава британского инвестподразделения UBS Джеффри Юй. - Пока слишком рано говорить о том, что ожидания в отношении политической эффективности Белого дома смещаются в положительную сторону, но предстоящие переговоры о налоговой реформе могут дать рынкам еще один толчок к росту".

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста директора Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, назначенного менее двух недель назад. Это подтолкнуло американскую валюту к новым минимумам в понедельник.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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