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Депозитные ставки для физлиц 31.07.17
16:36 31.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 31 июля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.07.17
|31.07.17
|28.07.17
|31.07.17
|28.07.17
|31.07.17
|3 месяца
|14.00
|14.12
|2.58
|2.58
|1.57
|1.68
|6 месяцев
|15.10
|15.18
|3.14
|3.16
|2.21
|2.33
|9 месяцев
|14.94
|14.94
|3.47
|3.47
|2.25
|2.25
|12 месяцев
|15.26
|15.35
|3.78
|3.83
|2.80
|2.95
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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