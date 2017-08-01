Фунт слабо дешевеет, оставаясь на максимуме с конца 2016 г перед решением по ставке

Курс фунта стерлингов к доллару слабо опускается, но соотношение остается на наивысших значениях с сентября 2016 года, так как инвесторы ожидают решения Банка Англии по ставке позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.39 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3125 доллара с 1,3135 доллара за фунт на предыдущем закрытии. В сентябре 2016 года соотношение валют находилось на отметке около 1,3 доллара за фунт.

Курс евро к доллару уменьшался до 1,1728 доллара за евро с 1,1750 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,55 иены за доллар со 110,69 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,20%, до 93,44 пункта.

В четверг, 3 августа, Банк Англии примет решение по ключевой ставке. Как отмечает агентство Рейтер, инвесторы ожидают, что регулятор может поднять показатель впервые за последнее десятилетие. При этом аналитики ожидают, что центробанк сохранит ключевую ставку на уровне в 0,25%. В этот же день будут опубликованы и данные по инфляции за квартал. Как пишет агентство, экономисты прогнозируют небольшое повышение прогноза.

"Мы ожидаем, что эти элементы, а именно решение по ставке и отчет об инфляции, будут содержать "ястребиный" наклон, что несколько поддержит стоимость фунта", - считают валютные стратеги BMO, чьи слова приводит агентство.