Финансовые новости
- |
- 01.08.17
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фунт слабо дешевеет, оставаясь на максимуме с конца 2016 г перед решением по ставке
15:43 31.07.2017 |
Курс фунта стерлингов к доллару слабо опускается, но соотношение остается на наивысших значениях с сентября 2016 года, так как инвесторы ожидают решения Банка Англии по ставке позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.39 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3125 доллара с 1,3135 доллара за фунт на предыдущем закрытии. В сентябре 2016 года соотношение валют находилось на отметке около 1,3 доллара за фунт.
Курс евро к доллару уменьшался до 1,1728 доллара за евро с 1,1750 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,55 иены за доллар со 110,69 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,20%, до 93,44 пункта.
В четверг, 3 августа, Банк Англии примет решение по ключевой ставке. Как отмечает агентство Рейтер, инвесторы ожидают, что регулятор может поднять показатель впервые за последнее десятилетие. При этом аналитики ожидают, что центробанк сохранит ключевую ставку на уровне в 0,25%. В этот же день будут опубликованы и данные по инфляции за квартал. Как пишет агентство, экономисты прогнозируют небольшое повышение прогноза.
"Мы ожидаем, что эти элементы, а именно решение по ставке и отчет об инфляции, будут содержать "ястребиный" наклон, что несколько поддержит стоимость фунта", - считают валютные стратеги BMO, чьи слова приводит агентство.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк отвергает все обвинения в неуплате налогов и продолжит отпуск
ТОП-НОВОСТИ
|Пенс назвал Россию главной угрозой для балтийских стран
|Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов
|Почему украинец против рынка земли
|Суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины закончили июль разнонаправленной динамикой
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 31 июля составил 25,8548 грн
|Банки Швейцарии заплатили $1 млрд по по отрицательным процентным ставкам
|Депозитные ставки для физлиц 31.07.17
|Фунт слабо дешевеет, оставаясь на максимуме с конца 2016 г перед решением по ставке
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
Это интересно
|Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО по делу о фейковой рассылке смс-сообщений
|9 привычек успешных людей
|На заправках в США были обнаружены скиммеры, передающие украденные данные платежных карт через текстовые сообщения
|«Электрошокер» STEER не даст водителям уснуть за рулём
|В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
|В США впервые провели редактирование человеческих эмбрионов
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса