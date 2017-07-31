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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,8758 грн
12:43 31.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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31.07.2017
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28.07.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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16
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25.9027
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25.9230
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11:00
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54
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27.56
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25.8886
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25.9166
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11:30
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94
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50.20
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25.8818
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25.9151
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12:00
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158
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73.32
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25.8803
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25.9129
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12:30
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208
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100.80
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25.8758
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25.9134
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