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Золото дешевеет 31 июля к рамках коррекции
10:51 31.07.2017 |
Золото дешевеет в рамках коррекции в понедельник после утреннего роста на фоне обострения геополитической напряженности, вызванной очередным запуском ракеты в КНДР в минувшие выходные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.21 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 2,20 доллара, или на 0,17%, до 1266,20 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота росла до максимальной отметки в 1270,31 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,01%, до 16,697 доллара за унцию.
Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Япония осудила эти действия, призвав все страны, включая Россию и Китай, сотрудничать для усиления давления на Пхеньян. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.
Япония утверждает, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. Японские эксперты полагают, что такая ракета могла бы долететь до Лос-Анджелеса, Денвера или Чикаго по измененной траектории.
Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километра и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Данная ситуация вызвала рост геополитической напряженности, что спровоцировало рост спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Способствовало удорожанию золота и ослабление доллара на неопределенности политики США, чему поспособствовало назначение президентом страны Дональдом Трампом Джона Келли, до настоящего времени возглавляющего министерство внутренней безопасности США, главой аппарата Белого дома. Ринс Прибас подал прошение об отставке накануне вечером. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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