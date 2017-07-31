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НБУ продал 28 июля банкам депозитные сертификаты на 7 398 млн гривен
10:06 31.07.2017 |
Национальный банк в пятницу, 28 июля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 398 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 44 банкам на сумму 4 940 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 20 банкам на сумму 2 458 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 27 июля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 187 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июне Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 452,857 млрд гривен, что на 10,2% меньше чем за январь-июнь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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