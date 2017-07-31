Объем торгов долларом на межбанке 28 июля уменьшися на $33,4 млн до $137,8 млн

В пятницу, 28 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,4 млн долларов по сравнению с 27 июля до 137,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 33,1 млн долларов по сравнению с 27 июля до 174 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в четверг, в пятницу вырос на 1 коп. до 25,91 UAH/USD.