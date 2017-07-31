Доллар дешевеет 31 июля на неопределенности политики США

Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром из-за обеспокоенности трейдеров относительно экономической политики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.15 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,61%, до 93,34 пункта. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1733 доллара за евро с 1,1750 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 110,59 иены за доллар со 110,69 иены на прошлых торгах.

Инвесторы реагируют на новости из США. В пятницу президент Дональд Трамп сообщил о назначении Джона Келли, возглавляющего министерство внутренней безопасности США, главой аппарата Белого дома. Ринс Прибас, занимавший пост главы аппарата Белого дома, подал прошение об отставке накануне вечером.

"Замена Прибуса может стать поворотным пунктом для администрации Трампа. "Риск Трампа" теперь может начать оказывать давление на акции США, которые сейчас находятся в хорошем состоянии, а затем - и на доллар", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa).

Надежды инвесторов на проведение обещанных Трампом налоговых реформ и экономического стимула, которые могли бы поддержать доллар, рассеиваются. Это связано с тем, что сенат США в пятницу проголосовал против "урезанного" плана по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным.