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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28 июля
17:27 28.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 28 июля 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 25.07
|681937.95
|367904.39
|292398.80
|21631.50
|3.26
|на 26.07
|682020.08
|367904.39
|292499.44
|21613.00
|3.24
|на 27.07
|682274.61
|367904.40
|292708.12
|21658.85
|3.24
|на 28.07
|686422.12
|367904.40
|296589.87
|21924.61
|3.24
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 28 июля– 25.9004351.
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