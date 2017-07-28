Евро продолжает подъем после выхода данных о ВВП США и германской инфляции

Евро в пятницу продолжает подъем в паре с долларом, несмотря на данные об усилении экономического роста в США и о сохранении инфляции в Германии ниже целевого уровня.

Рост евро поддерживают данные о доверии к экономике еврозоны и превысившие ожидания показатели ВВП Испании и Франции. Кроме того, трейдеры встревожены провалом в США законопроекта республиканцев об аннулировании реформы здравоохранения Obamacare.

Евро на 16:15 EET 28 июля стоил $1,1723 по сравнению с $1,1677 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. За предыдущую сессию евро подешевел к доллару на 0,5%.

Курс евро к японской нацвалюте вырос до 130,27 иены, доллар в паре с иеной подешевел на 0,1% - до 111,14 иены.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, поднялись в июле на 1,5% в годовом выражении, как и в июне, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с июнем цены выросли на 0,4%.

Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 1,4%, второго - на 0,3%.

Экономика Франции во втором квартале 2017 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.

Поквартальный рост совпал со средним прогнозом рынка, тогда как рост в годовом выражении оказался сильнее ожиданий на 0,2 процентного пункта.

В Испании подъем экономики усилился в апреле-июне до максимума за 2 года - 0,9% - по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле 2017 года вырос до 111,2 пункта со 111,1 пункта в июне. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 110,8 пункта.

Рост экономики США во II квартале ускорился до 2,6% в пересчете на годовые темпы с пересмотренных 1,2% в январе-марте, но не оправдал прогнозов: аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 2,7% во II квартале с ранее объявленных 1,4% в I квартале.

С начала недели евро прибавил 0,5% по отношению к доллару и иене. Доллар в паре с иеной держится у той же отметки, что и на конец торгов в прошлую пятницу.

