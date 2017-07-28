Финансовые новости
- |
- 28.07.17
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евро продолжает подъем после выхода данных о ВВП США и германской инфляции
17:02 28.07.2017 |
Евро в пятницу продолжает подъем в паре с долларом, несмотря на данные об усилении экономического роста в США и о сохранении инфляции в Германии ниже целевого уровня.
Рост евро поддерживают данные о доверии к экономике еврозоны и превысившие ожидания показатели ВВП Испании и Франции. Кроме того, трейдеры встревожены провалом в США законопроекта республиканцев об аннулировании реформы здравоохранения Obamacare.
Евро на 16:15 EET 28 июля стоил $1,1723 по сравнению с $1,1677 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. За предыдущую сессию евро подешевел к доллару на 0,5%.
Курс евро к японской нацвалюте вырос до 130,27 иены, доллар в паре с иеной подешевел на 0,1% - до 111,14 иены.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, поднялись в июле на 1,5% в годовом выражении, как и в июне, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с июнем цены выросли на 0,4%.
Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 1,4%, второго - на 0,3%.
Экономика Франции во втором квартале 2017 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.
Поквартальный рост совпал со средним прогнозом рынка, тогда как рост в годовом выражении оказался сильнее ожиданий на 0,2 процентного пункта.
В Испании подъем экономики усилился в апреле-июне до максимума за 2 года - 0,9% - по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле 2017 года вырос до 111,2 пункта со 111,1 пункта в июне. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 110,8 пункта.
Рост экономики США во II квартале ускорился до 2,6% в пересчете на годовые темпы с пересмотренных 1,2% в январе-марте, но не оправдал прогнозов: аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 2,7% во II квартале с ранее объявленных 1,4% в I квартале.
С начала недели евро прибавил 0,5% по отношению к доллару и иене. Доллар в паре с иеной держится у той же отметки, что и на конец торгов в прошлую пятницу.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-дипломат США: Новые санкции не похоронят "Северный поток-2"
|Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
|Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн - НБУ
|Конкурс в Верховный суд - это начало обновленной судебной системы Украины, заявил Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28 июля
|НБУ отказал Гусельникову, Гуцериеву в покупке Сбербанка, Микитасю и Фуксу - в покупке Проминвестбанка
|Евро продолжает подъем после выхода данных о ВВП США и германской инфляции
|Депозитные ставки для физлиц 28.07.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 28 июля составил 25,9156 грн
|Азиатские индексы упали 28 июля вслед за акциями ИТ-компаний США
Это интересно
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
|В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц