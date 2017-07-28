Финансовые новости
- |
- 28.07.17
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 28.07.17
16:32 28.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 июля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.07.17
|27.07.17
|28.07.17
|27.07.17
|28.07.17
|27.07.17
|3 месяца
|14.00
|14.00
|2.58
|2.58
|1.57
|1.57
|6 месяцев
|15.10
|15.10
|3.14
|3.14
|2.21
|2.21
|9 месяцев
|14.94
|14.94
|3.47
|3.47
|2.25
|2.25
|12 месяцев
|15.26
|15.26
|3.78
|3.78
|2.80
|2.80
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
|Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн - НБУ
|Конкурс в Верховный суд - это начало обновленной судебной системы Украины, заявил Порошенко
|Если в Украине будет перманентный кризис, то это будет лучшая поддержка для Путина, - Дмитрий Травин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 28.07.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 28 июля составил 25,9156 грн
|Азиатские индексы упали 28 июля вслед за акциями ИТ-компаний США
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.07.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 28.07.17
|Курсы валют по карточным операциям на 28 июля
Это интересно
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
|В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц