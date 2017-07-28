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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,9143 грн
13:19 28.07.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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28.07.2017
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27.07.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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12
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25.9000
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11:00
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30
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15.40
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25.9166
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25.9042
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11:30
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92
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43.56
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25.9151
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25.9050
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172
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63.62
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25.9129
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25.9002
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12:30
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266
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114.94
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25.9134
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25.9000
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13:00
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324
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147.16
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25.9143
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25.9018
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14:30
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25.9021
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15:00
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25.8992
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15:30
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25.9004
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16:00
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25.9002
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16:30
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25.9003
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17:00
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25.9004
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