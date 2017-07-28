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Золото слабо дешевеет 28 июля после достижения максимума с июня
10:38 28.07.2017 |
Стоимость золота в пятницу незначительно снижается в рамках коррекции после достижения максимума с 16 июня днем ранее, что произошло благодаря удешевлению доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.12 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,34 доллара, или на 0,03% - до 1259,66 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов четверга его стоимость достигала максимального значения с 16 июня в 1265,14 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,13%, до 16,552 доллара за унцию.
В четверг золото значительно подорожало на волне ослаблении доллара. Американская валюта подешевела к мировым валютам после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила свою учетную ставку, при этом не дав четких сроков дальнейшего ее повышения, что могло бы укрепить доллар.
Комитет по открытым рынкам Федрезерва сохранил ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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