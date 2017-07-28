Финансовые новости
- |
- 28.07.17
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем торгов долларом на межбанке 27 июля увеличился на $12,7 млн до $171,2 млн
09:41 28.07.2017 |
В четверг, 27 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,7 млн долларов по сравнению с 26 июля до 171,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 10,4 млн долларов по сравнению с 26 июля до 207,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 6 коп. в четверг сохранился на уровне 25,90 UAH/USD.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты
|Сенат США утвердил закон о санкциях против Москвы
|Насирову объявили окончательное подозрение - Сытник
|Повышенный спрос на доллар не дает валютчикам откатить его курс на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем торгов долларом на межбанке 27 июля увеличился на $12,7 млн до $171,2 млн
|Курс доллара снижается 28 июля после выхода статистики в США
|НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты
|Биржи АТР в основном снижаются 28 июля вслед за техсектором США
|Индекс DJIA обновил рекорд 27 июля на фоне отчетов корпораций
|Повышенный спрос на доллар не дает валютчикам откатить его курс на межбанке
|НКЦБФР упростила регистрацию эмиссии акций при реорганизации и капитализации банков
Это интересно
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
|В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году