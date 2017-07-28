Объем торгов долларом на межбанке 27 июля увеличился на $12,7 млн до $171,2 млн

В четверг, 27 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,7 млн долларов по сравнению с 26 июля до 171,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 10,4 млн долларов по сравнению с 26 июля до 207,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 6 коп. в четверг сохранился на уровне 25,90 UAH/USD.