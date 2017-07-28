Курс доллара снижается 28 июля после выхода статистики в США

Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром умеренно снижается, инвесторы отыгрывают опубликованные в четверг в США макроэкономические данные, в то же время ожидая первую оценку ВВП страны за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 93,86 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1690 доллара за евро с 1,1677 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 111,02 иены за доллар со 111,25 иены на прошлых торгах.

Как сообщило в четверг министерство торговли страны, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 6,5%, в то время как аналитики ожидали роста на 3%.

Тогда же минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 июля, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 244 тысяч. Эксперты ожидали меньшего роста показателя - на 8 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 241 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения до 234 тысяч.

Теперь трейдеры обращают свое внимание на публикацию данных о ВВП США за второй квартал, которые будут позднее в пятницу. По прогнозу аналитиков, реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, по первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении. По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,4%.