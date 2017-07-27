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Депозитные ставки для физлиц 27.07.17
17:22 27.07.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 июля 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.07.17
|27.07.17
|26.07.17
|27.07.17
|26.07.17
|27.07.17
|3 месяца
|14.23
|14.00
|2.74
|2.58
|1.57
|1.57
|6 месяцев
|15.31
|15.10
|3.29
|3.14
|2.21
|2.21
|9 месяцев
|14.94
|14.94
|3.47
|3.47
|2.25
|2.25
|12 месяцев
|15.45
|15.26
|3.78
|3.78
|2.80
|2.80
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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