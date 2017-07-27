В 1-м полугодии активы НБУ увеличились на 3,5% до 973,3 млрд гривен

В январе-июне активы Национального банка увеличились на 3,5%, или на 32,7 млрд гривен до 973,3 млрд гривен по сравнению с началом года.

Об этом говорится в отчете о финансовом положении Национального банка от 1 июля, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 января 2017 года активы Нацбанка составляли 940,6 млрд гривен, тогда как на 1 июля они составили 973,3 млрд гривен.

Увеличение активов Национального банка произошло, прежде всего, за счет роста ценных бумаг нерезидентов с 275,3 млрд гривен до 333,6 млрд гривен.

В то же время средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах сократились в 1,8 раза - до 28,285 млрд гривен.

В структуре пассивов наиболее существенно возросли средства государственных и других учреждений - на 40,3%, до 68,069 млрд гривен, обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) - на 15,1%, до 195,473 млрд гривен, а также резервы переоценки активов и обязательства - на 22,5%, до 114,215 млрд гривен.

Больше всего сократились наличные средства в обращении - на 2,9%, до 331,01 млрд гривен и депозитные сертификаты НБУ - на 21,3%, до 53,652 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.